МТС поднимет стоимость тарифа на 33% при недостатке средств на счете

”В случае, если на счете будет недостаточно средств для списания всей суммы ежемесячной платы, включится посуточная тарификация в размере 45,50 руб./сутки. Это позволит не попасть в блокировку сразу и даст возможность продолжить пользоваться связью, пока на счете есть средства”, — говорится на официальном сайте МТС.

При этом, если воспользоваться калькулятором, можно высчитать, что в случае посуточной оплаты в 45,50 рублей, в месяц выходит сумма от 1 365 до 1 410 рублей, в то время как абонентская плата составляет 1 040 рублей. Таким образом и выходит, что переплата, в случае недостатка средств на счете, составит около 33%.