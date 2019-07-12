МТС покажет крупнейшие концерты в виртуальной реальности

Правда, на данный момент мобильный оператор планирует транслировать мероприятия лишь с одной точки, в формате 360-и градусного видео. Проект создается на базе недавно приобретенных билетных операторов Ticketland и Ponominalu. В первое время услуга планируется бесплатной, но со временем появится подписка и разовый взнос за услугу в размере до 250 рублей. До конца 2019 года МТС покажет около 15 записей с концертов и в районе пяти прямых трансляций. Первая трансляция будет показана уже 12-14 июля в рамках фестиваля Park Live.

Конкуренты МТС также тестируют VR-проекты, но по их мнению, полноценные трансляции с виртуальной реальностью невозможны до повсеместного распространения технологии 5G: “Полноценный VR может дать возможность смотреть шоу из любой точки, но эта технология пока недоступна, поскольку требует установки motion-датчиков на артистах и 3D-обработку огромных массивов данных в реальном времени”, — пояснил организатор Colisium International Music Forum Сергей Бабич.