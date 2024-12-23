МТС полностью откажется от 3G до конца 2027 года

МТС планирует завершить отказ от технологии 3G по всей России к концу 2027 года. Как сообщил вице-президент компании по технике Виктор Белов, это решение связано с сокращением числа пользователей 3G-смартфонов и возможностью повысить скорость передачи данных. Часть частот, ранее используемых для UMTS, будет переведена на LTE, что обеспечит большую пропускную способность. В тестах, проведённых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отключение 3G прошло без серьёзных сбоев, и в компании планируют запустить такие же пилотные проекты в 19 других регионах. К 2025 году МТС планирует отключить половину базовых станций 3G.

Кроме того, компания продолжает внедрять отечественные базовые станции производства «Иртея». В этом году МТС планирует запустить около 200 станций в 37 регионах страны, которые будут работать в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц. По словам Белова, использование открытой архитектуры Open RAN, улучшит качество связи и облегчит переход на 5G. В следующем году планируется установка ещё тысячи таких станций, а к 2025 году предполагается расширение диапазонов частот до 2100 МГц и 2600 МГц.

Белов отметил, что переход на российское оборудование был предусмотрен заранее, что позволило компании сохранить независимость своей сети. Он также рассказал о замене старых маршрутизаторов на аналоги российского производства на Черноморском побережье Краснодарского края. В качестве примера для будущей 5G-сети МТС привёл эксперимент с виртуализированной радиосетью на базе Open RAN в Куровском Московской области.