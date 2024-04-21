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Наука и технологии
Опубликовано 21 апреля 2024, 22:01
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МТС повысит цены на тарифы домашнего интернета на 12% уже 1 мая

Абонентам в Москве и Московской области
В МТС рассказали о планах на повышение стоимости домашнего интернета в Москве и Московской области
МТС повысит цены на тарифы домашнего интернета на 12% уже 1 мая
© Misha Feshchak

МТС собирается поднять цены на домашний интернет в Москве и Московской области на 12%. Это означает, что абоненты будут платить больше за услуги связи, начиная с 1 мая 2024 года. Например, на некоторых тарифах цена увеличится на 64 рубля в месяц, что составит около 11,7% от текущей стоимости.

Такие изменения коснутся множества абонентов, использующих домашний интернет и телевидение от МТС. Компания объясняет повышение цен необходимостью обеспечения качественных услуг и внедрения новых технологий. Это уже второе повышение цен за последний год, и абоненты выражают недовольство.

Эксперты отмечают, что повышение цен на интернет-услуги неизбежно, но компании должны быть осмотрительными и понимать социальное значение такого решения. МТС, как и другие операторы связи, сталкивается с ростом затрат на обслуживание сети и развитие новых проектов.

Источник:habr.ru
Автор:Николай Шелофастов
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