МТС повысит цены на тарифы домашнего интернета на 12% уже 1 мая

МТС собирается поднять цены на домашний интернет в Москве и Московской области на 12%. Это означает, что абоненты будут платить больше за услуги связи, начиная с 1 мая 2024 года. Например, на некоторых тарифах цена увеличится на 64 рубля в месяц, что составит около 11,7% от текущей стоимости.

Такие изменения коснутся множества абонентов, использующих домашний интернет и телевидение от МТС. Компания объясняет повышение цен необходимостью обеспечения качественных услуг и внедрения новых технологий. Это уже второе повышение цен за последний год, и абоненты выражают недовольство.

Эксперты отмечают, что повышение цен на интернет-услуги неизбежно, но компании должны быть осмотрительными и понимать социальное значение такого решения. МТС, как и другие операторы связи, сталкивается с ростом затрат на обслуживание сети и развитие новых проектов.