МТС позволит россиянам обменивать неиспользованные ГБ на кэшбэк

Так, согласно данным источника, МТС запускает обновленный тарифный план “Тарифище”, в рамках которого абоненты смогут менять неизрасходованные в конце месяца ГБ на кэшбэк. Таким образом, к слову, абоненты смогут сэкономить на абонентской плате в среднем 25-30%, что зависит от условий тарифного плана и и количества неиспользованных ГБ.

Опробовать нововведение абоненты могут в приложении Мой МТС, выбрав пункт “Обменять гигабайты”. Отмечается, что кэшбэк можно расходовать как на оплату тарифа, так и на подписки, предложенные МТС. Кроме того, его также можно превратить в скидку вплоть до 100% на товары в салонах МТС, для чего требуется иметь регистрацию в сервисе МТС Cashback. Первого числа каждого месяца на номере, с которого осуществлялся обмен, кэшбэк будет автоматически потрачен на скидку или услугу мобильной связи.