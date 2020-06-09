МТС позволит россиянам пользоваться виртуальными номерами

Отметим, что сам виртуальный номер функционирует равно как и стандартный, с единственной особенностью - для совершения звонков и сообщений необходимо наличие интернета. Кроме того, после эксплуатации виртуального номера его можно будет сразу же ликвидировать.

Для того, чтобы подключить виртуальный номер нет необходимости в приобретении дополнительных SIM-карт, оформить его можно прямо в фирменном приложении “МТС Коннект”. Отметим, что после оформления виртуальный номер можно будет присоединить к основному номеру, однако для этого уже требуется посетить салон оператора. За обслуживание виртуального номера оператор просит 49 рублей в месяц.