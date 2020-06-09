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МТС позволит россиянам пользоваться виртуальными номерами
Причем оформить их можно удаленно
Стало известно, что крупнейший российский мобильный оператор МТС позволит россиянам пользоваться виртуальными номерами. Так, уже сейчас московские абоненты оператора имеют возможность оформить до пяти виртуальных номеров. Причем оформление происходит дистанционно.
Отметим, что сам виртуальный номер функционирует равно как и стандартный, с единственной особенностью - для совершения звонков и сообщений необходимо наличие интернета. Кроме того, после эксплуатации виртуального номера его можно будет сразу же ликвидировать.
Для того, чтобы подключить виртуальный номер нет необходимости в приобретении дополнительных SIM-карт, оформить его можно прямо в фирменном приложении “МТС Коннект”. Отметим, что после оформления виртуальный номер можно будет присоединить к основному номеру, однако для этого уже требуется посетить салон оператора. За обслуживание виртуального номера оператор просит 49 рублей в месяц.