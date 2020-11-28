МТС предоставляет 50% скидку на 6 месяцев на тариф с домашним интернетом, телевидением и сотовой связью

Тариф «МЫ МТС+ 500» включается в себя 2000 минут, 500 SMS, безлимитный интернет, а также телевидение со 166 каналами. Причем отмечается, что стоимость ТВ-приставки уже включена в абонентскую плату. Кроме того, абоненты могут добавить еще 5 участников для совместного использования пакетами интернета, минутами и SMS. С участниками, в свою очередь, можно общаться бесплатно, без траты минут из пакета.

Тариф, с учетом скидки, обойдется в 645 рублей в месяц. Скидкой можно воспользоваться до завтрашнего дня по этой ссылке.