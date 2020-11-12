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МТС представил новый тариф с интернетом, минутами и SMS за 100 рублей в месяц
И он уже начал свою работу с 11 ноября
В сети появилась информация о новом тарифном плане, представленном МТС. Его отличительной особенностью является наличие интернета, минут разговора и SMS по цене всего лишь 100 рублей в месяц.
Теперь при новом подключении или переходе на тариф "Go-Smart", абонент будет получат ежемесячно 500 МБ интернет-трафика, а также 30 минут звонков и 100 SMS на номера всех операторов в России. За все это компания будет просить всего лишь 100 рублей в месяц, что, будем честны, очень невысокая цена.
При этом есть вариант подключения годового пакета — услуги “Go-Smart. Универсальный. Абонемент 12 мес”. За него надо будет заплатить единожды 1,190 рублей и далее тарифом можно будет пользоваться на базовых условиях целый год.
Стоит отметить, что после того, как абонент исчерпает имеющийся пакет, он будет оплачивать услуги связи по следующим тарифам:
- звонки на мобильные номера МТС домашнего региона — 2.00 руб./минута
- звонки на номера других операторов домашнего региона — 3.00 руб./минута
- звонки на номера операторов России — 5.50 руб./минута
- SMS на мобильные номера МТС домашнего региона — 2.00 руб.
- SMS на номера операторов домашнего региона — 3.50 руб.
- SMS на мобильные номера МТС и номера других операторов в России — 3.50 руб.