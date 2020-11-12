МТС представил новый тариф с интернетом, минутами и SMS за 100 рублей в месяц

Теперь при новом подключении или переходе на тариф "Go-Smart", абонент будет получат ежемесячно 500 МБ интернет-трафика, а также 30 минут звонков и 100 SMS на номера всех операторов в России. За все это компания будет просить всего лишь 100 рублей в месяц, что, будем честны, очень невысокая цена.

При этом есть вариант подключения годового пакета — услуги “Go-Smart. Универсальный. Абонемент 12 мес”. За него надо будет заплатить единожды 1,190 рублей и далее тарифом можно будет пользоваться на базовых условиях целый год.

Стоит отметить, что после того, как абонент исчерпает имеющийся пакет, он будет оплачивать услуги связи по следующим тарифам: