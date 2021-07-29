МТС предупредил об ухудшении качества связи в России

Об этом сообщило издание “Коммерсант”, ссылаясь на заключение оператора на проект постановления правительства РФ, добавляющий изменения в правила установки и модернизации оборудования для исполнения закона о «суверенном рунете». По данным МТС, нововведения могут негативно отразиться на качестве услуг и стабильности работы сетей.

Отметим, что согласно новым требованиям операторы должны будут своими силами увеличивать пропускную способность технических средств противодействия угрозам до уровня сети связи, на которой оно установлено. В МТС отметили, что модернизация оборудования потребует согласия Роскомнадзора. Причем отказ последнего повлечет за собой ухудшении качества связи и отказоустойчивости сети.