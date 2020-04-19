МТС прокомментировала самовольное подключение услуги для роуминга своим абонентам

Так, многие абоненты, которые столкнулись с данной ситуацией, опасались посуточного списывания средств со счета, поскольку опция “Забугорище” подразумевает оплату. Однако по словам компании, списывание происходит только в случае пересечения границы России. Так, данная опция лишь гарантирует доступ к интернету вне страны по условия домашнего тарифа.

”Эта опция бесплатная в домашнем регионе и на территории РФ, она входит в первоначальный пакет услуг на тарифе и подключается при переходе на него. Плата за нее будет списываться только в случае, если вы при поездке за границу будете пользоваться услугами связи и интернетом”, - рассказали в МТС.