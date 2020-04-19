Наука и технологии
Сегодня 13:33
МТС прокомментировала самовольное подключение услуги для роуминга своим абонентам
Оказалось, все не так критично
Представители МТС прокомментировали самовольное подключение услуги для роуминга своим абонентам. Напомним, что буквально вчера некоторые абоненты МТС начали жаловаться на то, что в их платных подписках неожиданно появилась новая услуга под названием “Забугорище”. Однако благодаря официальному заявлению компании выяснилось, что ситуация не так страшна.
Так, многие абоненты, которые столкнулись с данной ситуацией, опасались посуточного списывания средств со счета, поскольку опция “Забугорище” подразумевает оплату. Однако по словам компании, списывание происходит только в случае пересечения границы России. Так, данная опция лишь гарантирует доступ к интернету вне страны по условия домашнего тарифа.
”Эта опция бесплатная в домашнем регионе и на территории РФ, она входит в первоначальный пакет услуг на тарифе и подключается при переходе на него. Плата за нее будет списываться только в случае, если вы при поездке за границу будете пользоваться услугами связи и интернетом”, - рассказали в МТС.