МТС распродает ноутбуки Honor со скидками до 65 тысяч рублей

В частности речь об игровом ноутбуке Honor Hunter V700. Работает он на базе процессора Intel Core i5-10300H. Аппарат получил 16,1-дюймовый экран с частотой обновления экрана 144 Гц, видеокарту NVIDIA GTX1660Ti, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти.

Сэкономить 20 тысяч, в свою очередь, можно на покупке Honor Magicbook 14. Модель получила 14-дюймовый IPS экран с разрешением 1920 x 1080, четырехядерный процессор Intel Core i5-1135G7, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти.

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