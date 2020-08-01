Наука и технологии
Сегодня 16:07
МТС распродает устройства от Samsung, Huawei и Apple со скидками до 20 тысяч рублей
От беспроводных наушников до смартфонов
Нескольким ранее мы писали о том, что в онлайн-магазине МТС была запущена акция, в рамках которой смартфоны Xiaomi продаются со скидками до 7 тысяч рублей. Однако и это еще не все. Также МТС распродает устройства от Samsung, Huawei и Apple со скидками до 20 тысяч рублей.
Так, максимальная скидка в 20 тысяч рублей доступна пользователям при покупке раскладного Samsung F700 Galaxy Z Flip в модификации на 8/256 ГБ. Для того, чтобы приобрести смартфон за 99 990 рублей вместо стандартных 119 990 рублей необходимо добавить смартфон в корзину и ввести в ней промокод HOME48.
В то же время, со скидкой в 5 тысяч рублей можно ухватить Huawei P40 Pro 8/256 ГБ.
Помимо смартфонов в распродаже участвуют гаджеты других категорий, в числе которых как “умные” часы, так и беспроводные наушники и планшеты. Ознакомиться с полным ассортиментом можно перейдя по этой ссылке.