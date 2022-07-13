МТС разработала собственный аналог Google Pay и Apple Pay

По словам первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина, на сегодняшний день уже готов прототип одноимённого приложения. Оплачивать же покупки можно будет «с помощью NFC и Face ID».

Не совсем, правда, понятно, как компания намерена получить разрешение на внедрение своей платёжной системы в экосистему Apple. Возможно, соответствующей информацией представители МТС поделятся позднее.

Вместе с тем вице-президент МТС Банка Алексей Клепиков объявил сроки запуска сервиса. Его релиз намечен уже на IV квартал 2022 года. По подсчётам специалистов, компания могла потратить на его разработку около 250 млн рублей.