МТС сделал бесплатной раздачу интернета в некоторых тарифных планах

МТС решил отменить плату за использование интернет-трафика на тарифах, где клиенты имеют предоплаченные пакеты интернета. Это решение было объявлено в сообщении от пресс-службы МТС.

Ранее Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) заявила о нарушении антимонопольных правил, связанных с введением платы за раздачу интернета компаниями, включая МТС. Однако 30 октября три из четырёх ведущих операторов, включая «Мегафон», «Билайн» и Tele2, согласились отменить эту плату.

Ранее МТС объяснял своё решение сохранить эту плату тем, что отмена могла бы негативно повлиять на качество связи и привести к росту стоимости тарифов. Теперь, однако, они решили отказаться от неё, чтобы улучшить условия использования мобильного интернета для своих клиентов.