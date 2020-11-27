МТС снизил стоимость тарифа с телевидением и безлимитным интернетом на первые три месяца

Благодаря тарифу «Весь МТС Экстра» абоненты могут одновременно пользоваться спутниковым телевидением с более чем 200 каналами и безлимитным мобильным интернетом. Что интересно, в тарифе также предусмотрена возможность бесплатной раздачи интернета на сторонние устройства. Стоимость абонентской платы была снижена оператором для всех регионов. Первые три месяца им можно пользоваться, оплачивая до 490 рублей в месяц.

Отметим, что уже с четвертого месяца абонентская плата будет изменена. Так, в зависимости от региона она может составить 590 рублей в месяц или выше.