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МТС снизил стоимость тарифа с телевидением и безлимитным интернетом на первые три месяца
Тариф «Весь МТС Экстра»
Российский оператор МТС снизил стоимость тарифа «Весь МТС Экстра» на первые три месяца. Он включает в себя более чем 200 ТВ каналов и безлимитный интернет.
Благодаря тарифу «Весь МТС Экстра» абоненты могут одновременно пользоваться спутниковым телевидением с более чем 200 каналами и безлимитным мобильным интернетом. Что интересно, в тарифе также предусмотрена возможность бесплатной раздачи интернета на сторонние устройства. Стоимость абонентской платы была снижена оператором для всех регионов. Первые три месяца им можно пользоваться, оплачивая до 490 рублей в месяц.
Отметим, что уже с четвертого месяца абонентская плата будет изменена. Так, в зависимости от региона она может составить 590 рублей в месяц или выше.