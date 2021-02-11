Наука и технологии
Сегодня в 17:53
МТС создал SIM-карты со встроенным проездным на общественный транспорт
Средний срок службы такой карты составляет 2-3 года
В сети появилась информация о новом проекте МТС — SIM-картах со встроенным проездным на общественный транспорт. Что самое интересное, такие полезные «симки» уже доступны всем желающим.
Правда, если верить словам телеком-эксперта Сергея Потресова, на данный момент наблюдается определённый дефицит NFC-SIM-карт. То есть заказать их онлайн нельзя, а в самой компании предлагают искать «мобильный билет» в оффлайн-точках продаж.
Также сообщается, что срок жизни продвинутой SIM-карты достаточно ограничена. В среднем около 2-3 лет, после чего её надо менять.
Отметим, что по своей сути новые «симки» от МТС дублируют карту «Тройка». Но учитывая, что использование новинки от мобильного оператора бесплатно, многие пользователи могут найти в ней свой интерес.