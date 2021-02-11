МТС создал SIM-карты со встроенным проездным на общественный транспорт

Также сообщается, что срок жизни продвинутой SIM-карты достаточно ограничена. В среднем около 2-3 лет, после чего её надо менять.

Отметим, что по своей сути новые «симки» от МТС дублируют карту «Тройка». Но учитывая, что использование новинки от мобильного оператора бесплатно, многие пользователи могут найти в ней свой интерес.