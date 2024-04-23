МТС создала первый отечественный мессенджер с ИИ

МТС представила новый мессенджер для бизнеса под названием «МТС Линк чаты». По словам главы проекта Владимира Урбанского, этот мессенджер предлагает структурированную информацию, что делает его удобным для использования. После успешного бета-тестирования, в котором участвовали 113 компаний, мессенджер стал доступен для всех пользователей.

Функционал мессенджера включает личные чаты, публичные каналы, видеозвонки и возможность создания веток обсуждения. Также в нем есть чат-бот и бот для задач и напоминаний. Директор по продукту Андрей Лучицкий отмечает, что они создали мессенджер с нуля, что даёт им возможность использовать искусственный интеллект без ограничений.