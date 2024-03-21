МТС создали приложение для общения на основе местоположения пользователя

Мобильное приложение «Кто/Где» от МТС предлагает удобный способ следить за местоположением друзей и близких в реальном времени и договариваться о встречах. Пользователи могут обмениваться координатами только с теми, кто дал на это согласие. Приложение бесплатно и не содержит встроенных покупок, доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Система приложения, использует современные карты и обновляет данные в реальном времени, отображая не только текущее местоположение пользователя, но и его движение. Оно использует GPS и LBS координаты, чтобы обеспечить точное отслеживание, даже при потере GPS сигнала. Планируется добавить дополнительные сервисы, такие как статусы и события, чтобы обогатить пользовательский опыт и привлечь больше пользователей.