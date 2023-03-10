В России впервые пройдёт крупнейшая IT-конференция True Tech Day

Уже сейчас в списке тем заявлены «Глубокое обученное генеративных моделей», «Аватары и искусственный интеллект», «Анализ биометрических данных» и множество других интересных выступлений, связанных с актуальными новейшими технологиями в IT-индустрии.

В финале мероприятия планируется подведение итогов хакатона True Tech Hack с призовым фондом в 1 500 000 рублей. В нём уже зарегистрировалось более 500 IT-специалистов со всех уголков страны. А участники конференции получат фирменный мерч и другие сюрпризы.