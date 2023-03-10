В России впервые пройдёт крупнейшая IT-конференция True Tech Day

В России впервые пройдёт крупнейшая IT-конференция True Tech DayУже в конце марта
Компания МТС объявила о проведении 31 марта важного для российского IT события — конференции, посвящённой ключевым технологическим трендам.
Фото: Pexels / Pavel Danilyuk
Уже сейчас в списке тем заявлены «Глубокое обученное генеративных моделей», «Аватары и искусственный интеллект», «Анализ биометрических данных» и множество других интересных выступлений, связанных с актуальными новейшими технологиями в IT-индустрии.
В финале мероприятия планируется подведение итогов хакатона True Tech Hack с призовым фондом в 1 500 000 рублей. В нём уже зарегистрировалось более 500 IT-специалистов со всех уголков страны. А участники конференции получат фирменный мерч и другие сюрпризы.
Наша главная цель — создать событие, способное принести пользу IT-сообществу. Многие из нас хоть обмениваться опытом, несмотря ни на что, оставаться в авангарде технологического прогресса и стремиться достигать амбициозных целей, используя современные технологические решения.
Мы пригласили лучших экспертов в своей области. Делаем фокус на неформальном общении и обмене реальным опытом. Никаких скучных докладов и пленарных заседаний. Эту конференцию формируют сами участники, выбирая то, что им интересно!
В рамках мероприятия со своими докладами выступят международные и российские эксперты. В их числе Антон Степаненко (CTO Ozon), Александр Ханин (генеральный директор MTS AI), Кирилл Викентьев (CPO GrowthHacking&JTBD, Альфа Digital), Павел Воронин (CTO и первый вице-президент по технологиям МТС) и многие другие.