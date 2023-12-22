МТС улучшила скорость и качество мобильного интернета в метро

Московский метрополитен теперь полностью охвачен сетью мобильной связи после завершения основного этапа обновления, проведённого МТС, сообщила компания. В ходе модернизации специалисты установили новое оборудование и проложили излучающий кабель в тоннелях, расширив его протяжённость до 200 км и добавив около 700 блоков базовых станций. Это обеспечило непрерывное покрытие на всех линиях и станциях метро, включая новые участки.

Ежедневно около 2,8 миллиона абонентов МТС пользуются мобильным интернетом в московском метро, превышая динамику потребления интернет-трафика в других частях города. Скачиваемый объем данных в подземке достигает 1100 Тбайт в неделю, превышая трафик в некоторых крупных городах. Инженеры также увеличили максимальную скорость мобильного интернета до 500 Мбит/c на станциях и до 250 Мбит/c в тоннелях, объединив частотные диапазоны LTE.

Технический директор МТС Владислав Медведев подчеркнул, что компания планирует расширение сети вместе с развитием метрополитена. По его словам, в 2024 году они намерены обеспечить связью станции новой Троицкой линии и оптимизировать сеть на участках, требующих нестандартных решений. Он также отметил почти 60% рост голосового трафика VoLTE в московском метро в 2023 году.