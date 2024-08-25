МТС упростил перенос данных из Miro на собственную платформу

Российская компания-разработчик МТС Линк, которая создаёт платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы, улучшила функцию импорта проектов из Miro в свой сервис МТС Линк Доски. Это обновление стало ответом на рост пользовательского спроса после объявления Miro о блокировке аккаунтов в России с 12 сентября. Теперь импорт стал быстрее и удобнее, а также появилась возможность поиска по проектам Miro.

Разработчики успели улучшить качество импортируемых изображений и увеличить скорость импорта всего за неделю после уведомления о блокировке. Пользователи смогут быстрее находить нужные проекты, используя новую функцию поиска по названию доски Miro. Чтобы импортировать проекты, достаточно нажать на кнопку «Импорт Miro» на главной странице сервиса, ввести название доски в строку поиска и выбрать нужный проект. Одновременно можно перенести до трёх досок, включая стикеры, фигуры, текст и изображения.

Иван Богатов, руководитель продукта МТС Линк Доски, сообщил, что после новостей о Miro число активных пользователей сервиса увеличилось в шесть раз, и функция импорта стала самой популярной. Он добавил, что команда сейчас сосредоточена на повышении производительности импорта, чтобы клиенты могли сохранить все свои старания. Богатов уверен, что пользователи не только продолжат работу над старыми проектами, но и создадут новые, оценив преимущества решения, такие как интеграция с онлайн-встречами и круглосуточная поддержка.