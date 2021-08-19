МТС уронила цены на электросамокаты

Наука и технологии
Сегодня в 18:29
МТС уронила цены на электросамокатыСкидки до 18 тысяч рублей
В МТС стартовала актуальная акция — электросамокаты распродают со скидками до 18 тысяч рублей.
Так, на 18 тысяч упала цена модели Ninebot KickScooter Air T15. Ранее ее продавали за 45 990 рублей, тогда как сейчас отдают за 27 990. Причем при покупке комплекта можно сэкономить еще 3 348 рублей.
На 10 тысяч рублей подешевела модель Tribe Maya Black. Напомним, что в обычное время она доступна за 49 990 рублей, а сейчас — за 39 990.
Сэкономит 7 тысяч можно на покупке HIPER Voyager MX2. Купить его можно за 29 990 рублей вместо исходных 36 990.
Ознакомиться с остальными электросамокатами, которые участвуют в акции, можно перейдя по этой ссылке.