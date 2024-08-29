МТС усилил мощности процессоров для обучения ИИ

Российские компании всё активнее переезжают на облачные платформы для работы с большими языковыми моделями и искусственным интеллектом. Это связано с тем, что облачные решения позволяют существенно сократить затраты на оборудование и упростить доступ к ИИ-инструментам из любой точки страны. К тому же, облачные ресурсы легче защищать и масштабировать по мере необходимости.

Сейчас стало ещё проще получать доступ к мощным серверам для высоконагруженных вычислений и машинного обучения. В ближайшее время доступные мощности GPU для клиентов увеличатся на 40%, а к концу года этот показатель вырастет в 3–4 раза. В новой виртуальной инфраструктуре с GPU-ускорителями уже работают дата-центры «Федоровский» в Ленинградской области и GreenBushDC в Москве. ЦОД «Федоровский» стал первым в регионе, который предлагает GPU-карты для облачных решений.

Эти обновления значительно ускорят и упростят процесс обучения и использования ИИ и ML-моделей в облаке. Благодаря новым кластерам виртуальной инфраструктуры компании смогут эффективно работать с ИИ-моделями из любой точки страны, что делает технологии более доступными и гибкими.