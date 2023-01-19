МТС увеличила стоимость услуг и начала предупреждать об этом абонентов

Как сообщают Ведомости, такие сообщения уже получили два сотрудника издания. Представители компании заявили, что тарифы были повышены ещё 17 января.

Абоненты получили SMS-оповещение об изменении условий тарифа «Персональный», который рассчитывается индивидуально. В одном случае пакет подорожал со 198 до 222 рублей в месяц, а во втором — со 150 до 195 рублей в месяц.

В сообщении МТС говорится, что в первом случае скидка составит 63%, во втором — 61%. При этом условия и содержание пакета остаются прежними. В том числе никуда не деваются безлимитный интернет, минуты и SMS.

Наши коллеги из Ведомостей, сообщают, что рост цен связан с ситуацией на рынке и трудностями с оборудованием. МТС и прочие мобильные операторы нуждаются в дополнительных деньгах, в связи с чем и меняют условия тарифов.