МТС вошла в тройку крупнейших ИТ-компаний России

Рейтинг «CNews300» публикуется ежегодно с 2002 года и включает крупнейших поставщиков ИТ-услуг, программного и аппаратного обеспечения, ранжируя их по выручке и штатной численности. Основная цель рейтинга — отразить состояние ИТ-рынка и актуальные векторы развития.

За год МТС поднялась с пятого на третье место. Рост выручки на 13.5% до 606 млрд рублей и увеличение числа ИТ-специалистов до 8.4 тыс человек способствовали этому успеху.

Развитие собственной технологической платформы — The Platform — и внедрение антифрод-системы Fraud Detection Platform сократили срок вывода продуктов на рынок на 40% и повысили надежность систем.

В 2023 году рейтинг Cnews расширился до 300 компаний, совокупная выручка которых составила 2.9 трлн рублей.