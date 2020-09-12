Наука и технологии
Сегодня 11:03
МТС воспользуется оборудованием Huawei для развертывания 5G-ready сетей в России
А именно в Москве и Московской области
Стало известно, что оператор мобильной связи МТС воспользуется оборудованием китайской технологической компании Huawei для развертывания 5G-ready сетей в России. На данный момент представители МТС уже сообщили о том, что приступили к реализации проекта, направленного на модернизацию своей сотовой инфраструктуры в Москве и Московской области.
Так, в рамках данного сотрудничества, Huawei в течение 2020–2022 годов обеспечит МТС новейшим оборудованием радиодоступа, в состав которого входят многополосные радиомодули, антенные системы Massive MIMO, а также программное обеспечение для обновления аппаратно-программных комплексов 2G/3G/4G. Более того, китайская компания займется и установкой на сети МТС собственного оборудования.
Сообщается, что модернизировать компания будет все площадки МТС в столице России, а также ее областях. Ожидается, что после установки оборудования Huawei пропускная способность, равно как и ёмкость сети LTE, увеличится как минимум в три раза.