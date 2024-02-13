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Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2024, 11:15
1 мин.

МТС выпустила фирменный Wi-Fi роутер с необычным дизайном

Выглядит и вправду своеобразно
МТС представила новый Wi-Fi роутер, который выделяется на фоне устройств конкурентов своим необычным дизайном.

Разработанный в фирменном стиле, роутер имеет форму квадрата со скошенными углами, а его боковая сторона украшена буквами М, Т и С, расположенными в том же порядке, что и на логотипе компании.

Дизайн был запатентован в России и Китае, что подчеркивает уникальность и инновационность подхода МТС к созданию своей продукции.

МТС выпустила фирменный Wi-Fi роутер с необычным дизайном
© МТС

Роутер поддерживает диапазоны 2.4/5 ГГц и способен обеспечивать скорость соединения до 1 Гбит/с, что делает его идеальным решением для домашней Wi-Fi сети.

Новинка доступна в двух цветовых вариантах — чёрном и белом, причём белая версия появится на рынке немного позже.

Пока что роутер доступен только в Московском регионе, но его появление на рынке уже вызвало интерес среди потребителей, ценящих как функциональность, так и эстетику своих гаджетов.

Источник:МТС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#роутеры
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#МТС