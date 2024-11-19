МТС Юрент начнет бесплатно страховать пешеходов от инцидентов с самокатами

Новая бесплатная страховка покроет ущерб здоровью пешеходов, если они пострадают в результате инцидента с самокатами сервиса, например, при столкновении. Ранее подобная защита была доступна только в расширенной платной страховке, но теперь она станет стандартом.

Кроме того, МТС Юрент продолжит внедрение мер для повышения безопасности всех участников дорожного движения. Одним из ключевых инструментов станет технология идентификации пользователей по номеру телефона с помощью МТС ID. Это позволит усилить персональную ответственность пользователей и сократить число нарушений, таких как поездки вдвоем или использование самокатов несовершеннолетними.

Уже в 2024 году компания начала блокировать аккаунты лиц младше 18 лет: с начала сезона было выявлено и деактивировано 6,1 тысячи таких профилей по всей России. Также в Москве введен запрет на мультиаренду — теперь с одного аккаунта нельзя взять несколько самокатов одновременно, чтобы исключить передачу устройств детям или знакомым.