МТС Юрент перечислил этапы починки электросамокатов зимой перед новым сезоном

МТС Юрент перечислил этапы починки электросамокатов зимой перед новым сезономИх оказалось немало
В компании работает более 500 специалистов, которые обслуживают свыше 150 тыс самокатов в 180 городах. Подготовка включает несколько этапов.
Сначала самокаты свозят с улиц и подсчитывают. Затем их тщательно моют, очищая даже грипсы в специальных стиральных машинах.
После этого проводится диагностика: проверяются тормоза, мотор-колеса, стойки и другие ключевые узлы. При необходимости детали ремонтируют или заменяют.
Мастера обслуживают подшипники, амортизаторы, регулируют тормоза и меняют шины, которые стираются после 2500 км пробега. Параллельно тестируется электроника: контроллер, IoT-модуль, аккумуляторы. При необходимости обновляется весь софт.
Завершающий этап — детейлинг. Специалисты подкрашивают корпус, устанавливают светоотражающие номера.
После финального тестирования, самокаты отправляют на хранение. С наступлением устойчивого тепла они вновь появятся на улицах городов.