МТС Юрент перечислил этапы починки электросамокатов зимой перед новым сезоном

В компании работает более 500 специалистов, которые обслуживают свыше 150 тыс самокатов в 180 городах. Подготовка включает несколько этапов.

Сначала самокаты свозят с улиц и подсчитывают. Затем их тщательно моют, очищая даже грипсы в специальных стиральных машинах.

После этого проводится диагностика: проверяются тормоза, мотор-колеса, стойки и другие ключевые узлы. При необходимости детали ремонтируют или заменяют.