Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2025, 09:05
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МТС Юрент перечислил этапы починки электросамокатов зимой перед новым сезоном

Их оказалось немало
В межсезонье сервисные центры МТС Юрент готовят электросамокаты к новому сезону.
МТС Юрент перечислил этапы починки электросамокатов зимой перед новым сезоном
© Юрент

В компании работает более 500 специалистов, которые обслуживают свыше 150 тыс самокатов в 180 городах. Подготовка включает несколько этапов.

Сначала самокаты свозят с улиц и подсчитывают. Затем их тщательно моют, очищая даже грипсы в специальных стиральных машинах.

После этого проводится диагностика: проверяются тормоза, мотор-колеса, стойки и другие ключевые узлы. При необходимости детали ремонтируют или заменяют.

МТС Юрент перечислил этапы починки электросамокатов зимой перед новым сезоном
© Юрент

Мастера обслуживают подшипники, амортизаторы, регулируют тормоза и меняют шины, которые стираются после 2500 км пробега. Параллельно тестируется электроника: контроллер, IoT-модуль, аккумуляторы. При необходимости обновляется весь софт.

Завершающий этап — детейлинг. Специалисты подкрашивают корпус, устанавливают светоотражающие номера.

После финального тестирования, самокаты отправляют на хранение. С наступлением устойчивого тепла они вновь появятся на улицах городов.

Источник:Юрент
Автор:Булат Кармак
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