МТС Юрент перечислил главные причины штрафа самокатчиков

МТС Юрент также уделил внимание безопасности в рамках своей стратегии «Год безопасного самоката». В этом году компания значительно увеличила штрафы за нарушения ПДД, вплоть до 100 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде и передачу аккаунта несовершеннолетним. Всего с начала сезона в Москве было выписано около 63 тысяч штрафов, заблокировано более 12 тысяч аккаунтов. Основными нарушениями оказались неправильная парковка и езда вдвоем — около 80% всех штрафов.

Для выявления нарушителей компания использовала помощь органов правопорядка, городских камер и консультантов по безопасности, которые работали в 110 точках по городу. МТС Юрент также внедрил систему индивидуальных номеров для самокатов, что позволило точнее отслеживать нарушения.

Кроме того, компания представила новые самокаты «Юрент 2.0», которые более устойчивы на малых скоростях, что снижает количество инцидентов в плотных потоках людей. В будущем эти самокаты будут оснащены устройствами предиктивной безопасности.

Для повышения безопасности МТС Юрент также развивал инфраструктуру: совместно с другими операторами была нанесена велополоса на Цветном бульваре и установлено более 4 тысяч парковок для самокатов.