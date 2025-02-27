МТС Юрент подготовил новую модель самокатов к грядущему сезону

Кроме того, в парк самокатов сервиса добавят 15 тысяч новых устройств модели «Юрент 2.0», разработанных с учетом особенностей дорожной инфраструктуры российских городов. Обновленные самокаты получили улучшенные тормоза, герметичные мотор-колеса и конструкцию, которая защитит от грязи и брызг в плохую погоду. Также были усилены крепления для телефонов и доработаны дашборды, чтобы пользователи могли быстро получать информацию о смене скоростного режима.

Все новые самокаты будут оснащены поворотными сигналами, что сделает их более предсказуемыми для пешеходов и водителей. В этом сезоне также будет тестироваться система, предотвращающая агрессивное поведение пользователей, такое как резкое ускорение и торможение, или обгон. Это поможет повысить безопасность на дорогах.

Изменился и внешний вид самокатов. Теперь колеса и подножки окрашены в красный цвет, что не только подчеркивает связь с экосистемой МТС, но и делает самокат заметнее в городской среде. Тестирование показало, что красный цвет помогает повысить видимость устройства, что влияет на безопасность.

Кроме того, в Москве самокаты будут оснащены крупными номерами, устойчивыми к вандализму. Эти номера будут легче считываться камерами и помогут выявлять нарушителей ПДД. В 2025 году парк МТС Юрент пополнится новыми устройствами, которые обеспечат более комфортное и безопасное передвижение по городам.