МТС заменит яйцо на квадрат в новом логотипе

Президент МТС Вячеслав Николаев сообщил, что новый логотип будет представлять собой красный квадрат с буквами М, Т и С по периметру. Полный квадрат с надписью МТС будет использоваться для основного бренда компании, в то время как МТС-Авто и МТС-Музыка будут иметь срезанный угол с логотипом соответствующего суббренда.

Ребрендинг был разработан в сотрудничестве с компаниями Signal и BBDO, а UtterDesign и Ony работали над концепцией нового стиля.

Николаев пояснил, что после визуального обновления в 2019 году стало ясно, что необходим полноценный ребрендинг. Исследования показали, что клиенты ассоциируют МТС с красным цветом, а не с яйцом, которое воспринималось как олдскульное и традиционное решение.

Напомним, что МТС, вышедшая за рамки оператора связи и начала заниматься новыми видами бизнеса, провела свой первый полномасштабный ребрендинг в 2006 году, заменив буквы М, Т и С на белое яйцо.