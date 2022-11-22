МТС запустил магазин Android-приложений, но удалённых из Google Play и App Store российских банковских сервисов там тоже нет

Все они призваны сделать российских пользователей более независимыми от зарубежных площадок Apple и Google.

Теперь же в России появился ещё один магазин. Его созданием занимались специалисты МТС. Назвали новый проект AppBazar.

Уже сейчас в нём можно найти 83 приложения. Причём 55 из них — это игры, в том числе и зарубежные. Что интересно, среди них нет ни одного банковского приложения, которое заблокировали в Google Play Store или App Store.

Представители МТС заявили, что к февралю 2023 года в компании планируют увеличить каталог до 500 программ.

Размещать приложения в AppBazar смогут как российские, так и иностранные разработчики. На сегодняшний день российский оператор работает сразу с пятью иностранными компаниями. Их названия пока не раскрываются.