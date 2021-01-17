Наука и технологии
Сегодня 14:14
МТС запустил первую распродажу 2021 года со скидками до 50%
В ней участвуют смартфоны, планшеты, беспроводные наушники и не только
В онлайн-магазине МТС запустили первую распродажу 2021 года. В ней можно встретить смартфоны, планшеты, “умные” часы и прочие устройства, а размер максимальной скидки достигает 50%.
Так, сэкономить 15 тысяч рублей можно на покупке Samsung G988 Galaxy S20 Ultra в модификации на 12/128 ГБ памяти. Для этого в корзине с товаром необходимо ввести промокод “HOME98”.
Беспроводные наушники с микрофоном Sony WF-XB700, в свою очередь, предлагаются за 7 990 рублей вместо прежних 10 990 рублей.
А на 5 тысяч дешевле можно ухватить часы Samsung Galaxy Watch3 45mm.
Также скидки коснулись и беспроводных зарядок, портативных аккумуляторов, карт памяти и прочего. Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.