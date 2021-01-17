МТС запустил первую распродажу 2021 года со скидками до 50%

Так, сэкономить 15 тысяч рублей можно на покупке Samsung G988 Galaxy S20 Ultra в модификации на 12/128 ГБ памяти. Для этого в корзине с товаром необходимо ввести промокод “HOME98”.

Беспроводные наушники с микрофоном Sony WF-XB700, в свою очередь, предлагаются за 7 990 рублей вместо прежних 10 990 рублей.

А на 5 тысяч дешевле можно ухватить часы Samsung Galaxy Watch3 45mm.

Также скидки коснулись и беспроводных зарядок, портативных аккумуляторов, карт памяти и прочего. Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.