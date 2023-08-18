МТС запустил платформу машинного обучения для разработки нейросетей

Облачный провайдер CloudMTS представил свою платформу машинного обучения (ML), на которой разработчики могут обучать нейросети, анализировать данные и сравнивать исследования. Важно, что платформа обеспечивает всю цепочку процесса машинного обучения в облачной среде. Это позволяет дата-инженерам и аналитикам быстро развёртывать ML-модели, управлять жизненным циклом моделей, проводить отслеживание ML-экспериментов и визуализировать результаты.

Эта ML-платформа позволяет нескольким специалистам одновременно работать с одной моделью искусственного интеллекта. Она пригодна как для больших компаний, так и для небольших групп разработчиков. Среди возможных сценариев применения ML-технологий — оптимизация логистических цепей, прогнозирование поломок оборудования, персонализированная реклама и подбор квалифицированных сотрудников.

Спрос на технологии искусственного интеллекта растёт, особенно в сферах медицины, облачных решений, финансов и кибербезопасности. В свете этого, CloudMTS развернул собственную среду для экспериментов с ML, обеспечивая защищённую инфраструктуру для развития генеративного искусственного интеллекта. Платформа также интегрирована с известным фреймворком ClearML для трекинга ML-экспериментов.