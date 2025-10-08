МТС запустила функцию ответа на телефонные звонки текстом вместо разговора

Функция предназначена для ситуаций, когда говорить неудобно — например, на встрече или в транспорте.

Если пользователь отклоняет вызов, приложение «Мой МТС» присылает уведомление с предложением перейти в чат со звонящим. Там можно выбрать один из готовых вариантов ответов или написать свой.

Система на базе МТС VoiceTech мгновенно озвучивает сообщение собеседнику, превращая текст в речь. Все переписки и записи сохраняются в разделе «Звонки» приложения, где их можно просмотреть и прослушать позже.

По словам вице-президента по розничному бизнесу Юрия Нефедова, около 45% абонентов регулярно сталкиваются с необходимостью ответить на звонок в неподходящий момент. И новый сервис предлагает современное и удобное решение этой проблемы.