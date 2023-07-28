МТС запустила ИИ, который проанализирует бизнес

МТС объявила о расширении функционала сервиса «МТС видеонаблюдение» с помощью шести новых детекторов видеоаналитики, разработанных командой Tenvision от MTS AI. Эти детекторы позволят клиентам более эффективно контролировать свои магазины и офисы продаж. Они смогут отслеживать очереди, создавать тепловые карты для понимания движения клиентов и персонала, а также контролировать присутствие сотрудников на рабочих местах.

Эти новые возможности особенно полезны для ритейлеров, которые хотят контролировать несколько входов или большие торговые площади. Например, руководители магазинов могут установить камеры в разных отделах, чтобы отслеживать движение покупателей.

Детекторы также помогают отслеживать присутствие и отсутствие персонала, что позволяет руководителям знать, когда сотрудники приходят на работу и уходят с неё. Эти данные могут быть использованы для учёта рабочего времени сотрудников и планирования графиков работы.

Предоставленная видеоаналитика является не только средством следования за новыми технологиями и искусственным интеллектом, но и эффективным инструментом для повышения уровня обслуживания и улучшения конверсии в магазинах и офисах продаж. Компания МТС акцентирует внимание на развитии ИИ-решений для бизнеса, так как видеоаналитика становится важным стандартом для ритейлеров и представителей обслуживающей сферы.