МТС запустила новый сервис для покупки онлайн-билетов

Так, новый сервис выступает в качестве агрегатора и является партнером множества билетных сервисов, принадлежащих МТС, в числе которых TicketLand и Ponominalu. По словам представителя компании, новая платформа не будет взимать с пользователей комиссию — планируется, что зарабатывать сервис будет через организаторов мероприятий и площадок, заинтересованных в продаже билетов через “МТС Афишу”.