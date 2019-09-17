МТС запустила новый сервис для покупки онлайн-билетов

Так, новый сервис выступает в качестве агрегатора и является партнером множества билетных сервисов, принадлежащих МТС, в числе которых TicketLand и Ponominalu. По словам представителя компании, новая платформа не будет взимать с пользователей комиссию — планируется, что зарабатывать сервис будет через организаторов мероприятий и площадок, заинтересованных в продаже билетов через “МТС Афишу”.
На данный момент платформа работает лишь на территории Москвы и Московской области. По словам компании, в самое ближайшее время “МТС Афиша” станет доступна в большем количестве регионов России.