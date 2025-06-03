МТС запустила специальный тариф для умных устройств с функцией звонков

МТС представила новый тариф «Отдельный номер», который позволит совершать звонки через умные устройства с отдельного телефонного номера. Первым устройством, к которому можно подключить тариф, стали умные колонки Яндекс Станция. Пользователям предоставляется пакет в 300 минут для исходящих звонков, что делает использование сервиса удобным для всей семьи.

Подключение нового номера стоит 100 рублей, а ежемесячная плата составит 149 рублей. Если минуты закончатся, их можно докупить через приложение «Мой МТС». Для активации достаточно зайти на сайт МТС или в приложение «Дом с Алисой». Процесс полностью онлайн и не требует использования физической SIM-карты. Услуга доступна в большинстве регионов России.

Представители МТС отметили, что звонки через Яндекс Станцию уже стали популярны, и новый тариф добавит пользователям больше комфорта. По словам генерального директора компании, абоненты за время использования сервиса уже проговорили более 4 миллионов минут. В ближайшем будущем МТС планирует расширить функционал, чтобы звонки стали доступны и на других устройствах, включая ТВ-станции под управлением YaOS.