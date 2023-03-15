МТС запустит свой аналог TikTok и YouTube

Ожидается, что обновлённая платформа будет включать в себя не только потоковый доступ к играм, но и пользовательский контент, что сделает его аналогом YouTube и TikTok. Перезапуск запланирован на осень 2023 года.

Известно, что в МТС также рассматривают возможность проведения ребрендинга. Стоимость перезапуска может составить около 1,5-2 млрд рублей.

Напомним, что WASD был запущен МТС как платформа для разработки игровых решений, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. Однако сервис с трудом набирал обороты, и за последний год число его посетителей значительно сократилось.

Так, в феврале 2023 года количество посещений WASD.tv составило всего 1,3 млн, что более чем в два раза меньше, чем в январе 2023 года, по данным SimilarWeb.