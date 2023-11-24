МТС защитит покупателей от мошенников в интернет-магазинах

МТС защитит покупателей от мошенников в интернет-магазинахС помощью анти-фрод сервиса
МТС запустил сервис, который защитит покупателей от мошенников в "чёрную пятницу"
МТС представила новый антифрод-сервис, который поможет защитить онлайн-покупателей от мошенничества и уменьшит риски для пользователей во время «чёрной пятницы». Эта система мониторинга использует алгоритмы машинного обучения для повышения безопасности онлайн-платформ, включая маркетплейсы, доски объявлений и интернет-магазины.
Сервис способен выявлять потенциальные мошеннические операции на этапе авторизации пользователей, анализируя обезличенные данные о паттернах их поведения. Используя информацию от операторов, алгоритмы определяют потенциально ненадёжных пользователей, что помогает предотвратить финансовые потери и избежать негативного воздействия мошенников.
МТС успешно провела тестирование антифрод-сервиса на нескольких маркетплейсах и уже интегрировала его в системы своих партнёров, что подчёркивает его эффективность в борьбе с мошенничеством в онлайн-среде.