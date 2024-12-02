МТУСИ провёл международные соревнования по обнаружению дипфейков

Хакатон SafeSpeak 2024, организованный МТУСИ и Институтом AIRI, собрал более 240 участников из восьми стран, включая Россию, Индию и Китай. Участники разрабатывали решения для обнаружения аудио-спуфинга — поддельного голоса, созданного с помощью ИИ, — чтобы усилить защиту биометрических систем. Организаторы подчеркнули, что это направление становится всё более актуальным в связи с растущим использованием систем голосовой аутентификации в финансах и смарт-устройствах. Призовой фонд составил 225 тысяч рублей.

Главной задачей было создать модель, которая сможет определить, является ли голос на записи реальным или искусственным. Участники объединились в команды до четырёх человек и самостоятельно выбирали подходы к решению задачи. Первое место заняла команда из ТГУ и МИСиС, за ними следовал участник из МТУСИ, а третье место досталось представителю МФТИ. В пятёрку лучших также вошли студенты НИЯУ МИФИ, Сколтеха и НГУ.

Дмитрий Болохов из МТУСИ отметил, что такие проекты привлекают внимание молодых исследователей к проблеме использования дипфейков для подделки голоса. По словам Олега Рогова из AIRI, разработки оценивались по метрикам ASVspoof, что позволило соответствовать отраслевым стандартам. Он также отметил важность вычислительной эффективности созданных решений и их пригодности для реального использования.