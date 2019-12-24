Мучные черви могут спасти планету от пластика

В ходе исследования ученые угощали червей полистиролом, который является самым популярным среди производителей видом пластика. Так, его используют как для производства одноразовой посуды, так и для потолочной плитки. После добавления в рацион червей пластика ученые зафиксировали процесс биодеградации в их кишечнике, в ходе которого происходит разложение пластика.

Кроме того, в рамках исследования червей также накормили токсичным гексабромциклододеканом, который признан вредным для здоровья. Исследователи сообщили, что порядка 50% пластика червями было переработано в миниатюрные частички, а остальное- в углекислый газ. Ученые отметили, что вредный пластик не оказал негативного влияния на червей, оставив состояние их организма на прежнем уровне.