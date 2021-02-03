Мультфильм "Холодное сердце" использовали для выяснения причины гибели тургруппы Дятлова

Так, для моделирования того, как мог во время происшествия сходить снег, ученые взяли технологию анимирования снега из мультфильма “Холодное сердце”. Таким образом удалось воссоздать динамическую модель лавины, которая могла возникнуть в тех условиях. Это позволило выяснить, что даже небольшое количество обвалившегося снега могло привести к серьезным травмам клетки и черепа.

По мнению исследователей, снег мог настигнуть туристический лагерь ночью, во время сна проживающих в нем. Причем сама лавина могла стать причиной переломов костей людей, однако часть туристов могла выбраться из палаток для оказания помощи другим. Предполагается, что тургруппа рассчитывала провести ночь на улице, однако все пошло не по плану. Ученые отметили, что это лишь одна из версий и она необязательно является верной.