Мутации ДНК оказались бесполезны в прогнозе лечения рака

Эти результаты могут изменить представления о том, как определять пациентов, которые получат максимальную пользу от данного вида лечения. ICI, блокируя контрольные точки белка, способствуют активации иммунной системы против раковых клеток. Однако, исследование показало, что успешность такого лечения зависит не только от количества мутаций в опухоли.

Анализ данных более чем 70 тысяч опухолей различных типов рака показал, что лишь в 12 из 27 случаев количество мутаций действительно предсказывало пользу от ICI. Более того, пороговые значения мутаций для эффективного применения ICI существенно различались в зависимости от типа рака, что ставит под сомнение применяемые в настоящее время стандарты.

Ученые также выяснили, что некоторые опухоли с высоким уровнем мутаций не обязательно проявляли признаки повышенной иммунной активности, что указывает на то, что такие признаки не всегда можно использовать в качестве замены мутаций.