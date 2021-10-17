Музеи Вены завели аккаунт на порносайте из-за цензуры соцсетей

Напомним, что в июле 2021 года TikTok-аккаунт музея Альбертины сначала подвергся заморозке, а затем и полноценной блокировке. Причиной тому послужил показ работ японского фотографа Нобуеси Араки — на его снимках была обнажённая женская грудь.

Ранее подобная ситуация возникла у картины Рубенса — в 2019 году Instagram постановил, что его работа нарушает стандарты сообщества соцсети.