Музеи Вены завели аккаунт на порносайте из-за цензуры соцсетей

Музеи Вены завели аккаунт на порносайте из-за цензуры соцсетейТеперь и ценители искусства откроют для себя все прелести Onlyfans
Так, например, стало известно, что Венский совет по туризму завёл общий аккаунт для музеев города на популярной платформе для взрослых — OnlyFans. Именно там планируется публиковать изображения произведений искусства, в которых фигурируют обнажённые тела, пишет The Guardian.
Эти произведения искусства имеют решающее значение и важны для Вены — когда вы думаете об автопортрете Шиле 1910 года, это одно из самых знаковых произведений искусства. Если они не могут быть использованы в таком мощном инструменте коммуникации, как социальные сети, это несправедливо, это расстраивает.
Напомним, что в июле 2021 года TikTok-аккаунт музея Альбертины сначала подвергся заморозке, а затем и полноценной блокировке. Причиной тому послужил показ работ японского фотографа Нобуеси Араки — на его снимках была обнажённая женская грудь.
Ранее подобная ситуация возникла у картины Рубенса — в 2019 году Instagram постановил, что его работа нарушает стандарты сообщества соцсети.