«Муж на час» может появиться на Wildberries — маркетплейс запустил продажу услуг

Первым предложением стал пакет «Помощь на дороге», который уже стал доступен для покупателей.

В ближайшем будущем планируется добавить услуги, связанные со здоровым образом жизни, уходом за домашними животными и стилем.

Глава Wildberries и Russ Татьяна Ким заявила, что компания стремится не только предоставлять доступ к товарам, но и помогать людям в решении их повседневных задач.

Новый формат направлен на расширение возможностей платформы, чтобы сделать ее незаменимым инструментом для пользователей.

Инициатива демонстрирует амбициозные планы Wildberries по превращению в многофункциональную платформу, объединяющую товары и услуги.