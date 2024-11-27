«Муж на час» может появиться на Wildberries — маркетплейс запустил продажу услуг

Опубликовано 27 ноября 2024, 07:501 мин.
«Муж на час» может появиться на Wildberries — маркетплейс запустил продажу услугНовый конкурент Авито?
Wildberries запустил новый формат услуг, позволяя пользователям приобретать не только товары, но и сервисы.
Первым предложением стал пакет «Помощь на дороге», который уже стал доступен для покупателей.
В ближайшем будущем планируется добавить услуги, связанные со здоровым образом жизни, уходом за домашними животными и стилем.
Глава Wildberries и Russ Татьяна Ким заявила, что компания стремится не только предоставлять доступ к товарам, но и помогать людям в решении их повседневных задач.
Новый формат направлен на расширение возможностей платформы, чтобы сделать ее незаменимым инструментом для пользователей.
Инициатива демонстрирует амбициозные планы Wildberries по превращению в многофункциональную платформу, объединяющую товары и услуги.