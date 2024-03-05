Мужчина не смог спасти самку и детёныша карликового кашалота из-за белой акулы

Новозеландец увидел на пляже Махия в северной части Хокс-Бей (на Северном острове архипелага) несколько попыток самки и детёныша карликового кашалота выброситься на берег. Он понимал, что животные обречены, но не ожидал, что потерпит фиаско.

Мужчина затащил самку в воду, которая была ему по пояс, но тут же на кашалота набросилась затаившаяся белая акула и откусила самке голову. Мужчина ретировался, чтобы тоже не стать жертвой акулы. Детёныша, который был обречён без матери, пришлось усыпить.

Впоследствии, вызванные полицией учёные, заморозили тушу детёныша карликового кашалота для установления причин, почему китообразные выбрасываются на сушу.