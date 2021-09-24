Мужчина съел арбуз с ядом от тараканов, чтобы доказать невиновность дезинфекторов в отравлении россиян

Как отмечает источник, Возжаев обработал купленный им в ближайшем магазине арбуз ядом от тараканов. По словам Возжаева, он обработал арбуз концентрированной дозой яда с действующим инсектицидным веществом лямбда-цигалотрином – тем, которое использовал арестованный дезинфектор Котов.

Возжаев выдержал арбуз в растворе из яда в течение двух дней. Когда подошло время собственно эксперимента, он полил арбуз водой, в этот момент на ягоде образовалась характерная белая жидкость, что говорит о необходимых реакциях, свидетельствующих о готовности яда.

Возжаев попытался съесть арбуз, мякоть которого приобрела неестественно жёлтый цвет. Но не смог этого сделать. По его словам, съесть что-то с таким вкусом и запахом невозможно. Поэтому экспериментатор не понимает, как погибшие люди смогли съесть арбуз с проникшим в него ядом – это просто невозможно. При этом он не раз подчёркивал, что отравиться ядом от тараканов, который использовал он во время эксперимента, а Котов при дезинсекции, невозможно в силу необходимой для этого дозы и естественного отвращения к тому, во что арбуз, равно как и другой продукт превратится.