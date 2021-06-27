Мужчина умер спустя 10 минут после укола британской вакциной от коронавируса

Трагедия произошла в Иордании 27 июня. Сообщается, 66-летний мужчина потерял сознание по прошествии 10 минут по неизвестным причинам прямо в больнице, а врачи не успели его спасти.

Как отмечают официальные источники, у мужчины имелись хронические заболевания. Но после первой (из двух) прививки вакциной Oxford/AstraZeneca COVID-19 в начале апреля никаких перемен в его самочувствии не произошло.

Напомним, что Иорданское Королевство объявило о массовой вакцинации 13 января 2021 года и предложило на выбор все наиболее популярные в мире вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, "Спутник V", Sinopharm и AstraZeneca.

Помимо этого Иордания вошла в список государств, объявивших о готовности принять туристов из России, вакцинированных российскими вакцинами против COVID-19.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. Актуальная информации о профилактике и лечении коронавируса в РФ расположена на сайте Стопкоронавирус.рф